В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном

Губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян анонсировал размещение российских военных на границе с Азербайджаном. Об этом 21 июня сообщает «Sputnik Армения».

Саносян заявил, что как глава областной администрации владеет соответствующей информацией. По его словам, идут трехсторонние переговоры, в ближайшее время Россия утвердит свое присутствие в регионе. Военные появятся на тех участках границы, которые были нарушены Азербайджаном.

«И мы, и они [азербайджанцы] отведут войска. Думаю, что в нынешней взрывоопасной обстановке это хорошее решение, чтобы не было инцидентов и стрельбы. На границе будет установлена стабильность», — сказал Саносян.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность размещения пограничников ФСБ на границе Армении и Азербайджана в Сюникской и Гегаркуникской областях.

В начале мая Ереван заявил, что азербайджанские вторглись на территорию этих областей. Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Азербайджан утверждал, что его войска действуют в рамках уточнения границ.