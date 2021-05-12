Российский депутат вырастил дома 20 кустов конопли

В Ямало-Ненецком автономном округе районного депутата подозревают в выращивании конопли, сообщил местный Следственный комитет.

Ведомство считает, что мужчина сажал растение у себя дома в селе Белоярск для личного употребления. Его задержали в конце апреля, изъяв каннабис. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до трех лет.

Издание Znak.com добавляет, что подозреваемым, по их данным, является член ЛДПР Михаил Витязев, от которой он был выдвинут в местное собрание депутатов в 2017 году. Мужчине 37 лет, он работает сторожем спортивно-оздоровительного комплекса. Также сообщается, что депутат вырастил более 20 кустов конопли.

В феврале в Республике Коми полицейские обнаружили наркотики в малиновом варенье — жители Сосногорска и Ухты через интернет купили семена конопли, вырастили и пытались продать, замаскировав каннабис под посылку.