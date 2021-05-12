Россия
 
Последние новости
Стал известен диагноз устроившего стрельбу в казанской школе
Мишустин предложил быть строже к «жадным» компаниям
Столетняя пенсионерка покончила с собой в Подмосковье
Порошенко подаст в суд на Гордона
Вирусолог объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации
УЕФА расследует деятельность основателей Суперлиги
Путину доложили о покинувших Омск
Опубликована переписка учеников во время стрельбы в казанской школе
Описана опасность старых телефонных номеров
Бывший участник Comedy Club рассказал о конфликте в коллективе
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский депутат вырастил дома 20 кустов конопли

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе районного депутата подозревают в выращивании конопли, сообщил местный Следственный комитет.

Ведомство считает, что мужчина сажал растение у себя дома в селе Белоярск для личного употребления. Его задержали в конце апреля, изъяв каннабис. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до трех лет.

Издание Znak.com добавляет, что подозреваемым, по их данным, является член ЛДПР Михаил Витязев, от которой он был выдвинут в местное собрание депутатов в 2017 году. Мужчине 37 лет, он работает сторожем спортивно-оздоровительного комплекса. Также сообщается, что депутат вырастил более 20 кустов конопли.

В феврале в Республике Коми полицейские обнаружили наркотики в малиновом варенье — жители Сосногорска и Ухты через интернет купили семена конопли, вырастили и пытались продать, замаскировав каннабис под посылку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ямальскому депутату грозит до трех лет колонии по статье об изготовлении наркотиков
На Украине легализовали лекарства на основе марихуаны
Полицейские нашли наркотики в малиновом варенье россиянина
Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотиков