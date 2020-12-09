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Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотиков

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Виталий Милонов
Виталий Милонов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал сажать в тюрьму за употребление наркотиков. Таким образом он прокомментировал предложение Общественной палаты увеличить штрафы за это деяние до 20-30 тысяч рублей. Его слова передает НСН.

По его словам, за наркоманию нужно отправлять в специальную «лечебную» тюрьму, потому что, как отметил депутат, наркозависимый человек, даже лишенный определенной суммы денег посредством штрафа, все равно представляет угрозу для общества. «Вы у него штраф возьмете, а он потом ограбит кого-то, чтобы снова купить наркотики», — подытожил Милонов.

Ранее член Госдумы предложил негорючий газ N2O или закись азота, который, как правило, используют в развлекательных целях и называют «веселящим газом», приравнять к наркотикам. По его словам, под названием «веселящий газ» скрывается пагубное вещество.

В настоящее время употребление наркотических веществ регулируется статьей 6.9 Кодекса об административных нарушениях. Согласно закону, гражданам РФ, употребляющим психотропы без назначения врача, грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей или арест до 15 суток.

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