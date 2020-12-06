Россия отреагировала на решение ООН исключить марихуану из списка наркотиков

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал в разговоре с РИА Новости на решение комиссии ООН об исключении марихуаны из списка опасных наркотиков.

По словам Ульянова, такое решение стало «символом для нарколибералов» и надеждой на то, что каннабис полностью легализуют во всем мире. «В практическом плане ничего не изменилось. На национальном уровне должны быть те же самые меры контроля», — сказал он.

Постпред России заявил, что исключение марихуаны из Списка IV якобы облегчает ее медицинское использование. При этом никто не смог доказать, что это действительно так, заключил Ульянов.

2 декабря Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. 27 членов комиссии проголосовали за такое решение, 25 выступили против, один воздержался. Комиссия, о которой идет речь — главный орган ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ.

Предложение вывести каннабис из списка с тяжелейшими наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с этой рекомендацией обсуждались еще пять пунктов по ослаблению контроля над производными этого растения, однако ни один из них комиссия не приняла.