В Воронеже выбрали лучших штукатуров, монтажников и сантехников

В Воронеже прошел очередной этап регионального конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса». По его итогам были выбраны победители из числа штукатуров, монтажников и сантехников. Об этом сообщает RuNews24.

Участники показывали свое мастерство на площадке строящегося жилого комплекса, который сейчас возводят на месте бывшего завода «Сельмаш». По данным издания, организаторами мероприятия стали региональный департамент строительной политики, а также Союз строителей региона. В реализации проекта им также помогали разные строительные компании.

Уточняется, что существует всего 12 номинаций в состязании профмастерства. 6 и 7 июля участники конкурса боролись за такие звания, как «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший монтажник санитарно-технических систем и оборудования» и «Лучший штукатур».

Мастерам надо было выполнить несколько заданий: теоретическое и практическое. Например, конкурсанту-штукатуру было необходимо за четыре часа полностью очистить поверхность площадью от 4,5 до 5,5 квадратных метра. При этом сантехникам надо было сделать монтаж сетей отопления, которые устанавливаются в домах, затем наладить водоснабжение и водоотведение по схеме, поставить и закрепить краны, настенный смеситель для раковины и узел учета.

Монтажники занимались каркасно-обшивными перегородками и облицовкой из гипсокартона. На задании им надо было показать умение правильно измерять и контролировать уровни, сделать каркас строения из металлического профиля и показать, как замешиваются разные смеси.

В первой номинации первенство одержали: Евгений Шестопалов (ООО СЗ «Выбор»), Александр Кретинин (ООО «СтройОтделка») и Алексей Студеникин (ГК Хамина). О том, кто стал победителем из числа сантехников, информации пока нет. В третьей номинации наилучшие результаты показали Алексей Головин (ООО СЗ «Выбор»), Сергей Людкус (ООО «ЛДМ-Строй») и Ольга Ефремова (ООО предприятие «ИП К.И.Т.»).