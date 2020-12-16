Россиянин устроился курьером еды в США и разбогател

Пользователь «Пикабу» под ником xxxpatrik рассказал, как переехал жить в США и разбогател, устроившись работать курьером еды в Нью-Йорке. Его история опубликована на сайте форума.

Мужчина уехал из страны вскоре после того, как получил гринкарту. Он начал искать работу со свободным графиком, чтобы у него была возможность учиться и периодически возвращаться на родину. Тогда он решил трудоустроиться доставщиком еды в сервис Postmates Fleet. Для работы он купил подержанный электровелосипед за 700 долларов.

«Так как я регистрировался по реферальной ссылке друзей, то мне было обещано, что если я сделаю 55 доставок в течение 30 дней по Нью-Йорку, то я получу гарантированно 500 долларов… По факту у меня получилось около 390 долларов — это доставка плюс чаевые… "Сотку" накинули сверху», — рассказал xxxpatrik о первом заработке.

Вскоре мужчина перешел на другой сервис доставки — Uber Eats. Там меньше платили за заказы, а клиенты почти не оставляли чаевые. Зато компания «отлично мотивировала» своего сотрудника бонусами.

«Когда они убедились, что я справлюсь и не было жалоб, включили бонусные линейки. Плюс мне начали показывать места, где стандартный тариф доставки умножается на коэффициент», — пояснил бывший курьер. Он добавил, что в некоторые дни мог получать «хороший доход»: примерно по 200 долларов за сутки.

По словам xxxpatrik, работа оказалась не из легких, даже учитывая наличие электровелосипеда: велодророжки были далеко не везде, поэтому часто приходилось нарушать правила дорожного движения. В некоторых случаях курьер не справлялся с доставкой и просто не довозил заказ до клиента.

«Была жара плюс 35 месяц... Я похудел на пять килограмм, но я вдоль и поперек проехал весь Манхэттен, каждый день обедал в Центральном парке на лужайке, я побывал в куче интересных мест», — вспомнил мужчина.

Автор поста заключил, что за четыре месяца работы ему удалось заработать более 12 тысяч долларов, не считая чаевые. После этого он сменил сферу деятельности и устроился монтажником антенн 5G.