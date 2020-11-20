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Россиянин нашел клад и расстроился из-за невозможности его потратить

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Фото: @EugineK / Pikabu

Россиянин рассказал, что в купленном им дачном доме нашел клад. Однако вскоре пользователь «Пикабу» с ником EugineK расстроился, так как находку невозможно было потратить. Пост набрал более восьми тысяч лайков.

«Прикупил летом себе дачу, когда старые хозяева съехали, начал потихоньку разгребать авгиевы конюшни чердака, чуланы, конюшни и так далее», — отметил он. По словам автора, он почти сразу нашел на чердаке две банковских упаковки советских денег — купюрами по 10 и 25 рублей.

Общая сумма найденного составила 35 тысяч рублей. EugineK заметил, что упаковки валялись в разных углах чердака, изрядно подмокшие и «проссанные кошками».

Примерно через месяц, снова изучая содержимое чердака, россиянин случайно заметил районную газету за 1969 год. Она находилась рядом с печной трубой и была свернута. «Пнул, а она тяжеленькая», — вспомнил рассказчик.

В результате он обнаружил еще и монеты: 144 штуки времен императоров Александра III и Николая II номиналом от одной до пяти копеек. Из редких — две копейки 1902 года, три копейки 1907-го и пять копеек от 1911-го.

В комментариях многие удивились везению автора публикации. Однако нашлись и те, кто вспомнил похожие случаи и из своей жизни. Так, Ballantines рассказал, как его отец забрал из мусорного контейнера картину и повесил в гараже. Комментатор нашел подпись художника и в итоге продал произведение антиквару за 50 тысяч рублей.

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