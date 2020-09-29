Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями

Россиянин с ником vanya13 опубликовал пост на «Пикабу», в котором поделился впечатлениями о покупке хлеба за 423 рубля. Он рассказал, что не заметил какой-либо значительной разницы во вкусе между ним и более дешевым хлебом.

«Сходил я тут за хлебушком. Решил не экономить, ну а че? Один раз живем, так сказать», — отметил автор (орфография и пунктуация сохранены). Для дегустации он отрезал кусок хлеба и сделал бутерброд со сливочным маслом и сыром.

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В итоге россиянин заключил, что хлеб «норм», а на вкус «почти как хлеб за 23 рубля», только с «легким привкусом роскоши». Его публикация набрала более 12 тысяч лайков. Многие в комментариях оценили рецензию на хлеб, а также поделились похожими историями о покупках дорогих продуктов.

GrayScare сообщил, что уже несколько лет печет хлеб самостоятельно в хлебопечке. «Вообще не представляю, из чего надо делать хлеб, чтобы он столько стоил», — возмутился он. Юзер в шутку заметил, что, вероятно, для такого дорого мучного изделия муку мололи «вручную девственницы на жерновах из метеорита», а вместо воды использовалась роса с альпийских цветов.

Некоторые пользователи также вспомнили о том, что хлеб может стоить и дороже 500 рублей. Юзер robotron1715 опубликовал фотографию из лавки Германа Стерлигова, на снимке видно, что цена на некоторые виды хлеба доходит до нескольких тысяч рублей.

Ранее журналистка издания Gizmodo Виктория Сонг проголодалась на работе и воспользовалась программой, определяющей оптимальное количество ингредиентов для идеального бутерброда с арахисовой пастой и бананом. Она решила приготовить себе сэндвич по инструкции, однако ее ждало разочарование.

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