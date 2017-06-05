Только для избранных

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Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам

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Изображение: imgur

Сегодня у пользователей сети в почете фитнес-леди в купальниках, фотографии органической еды и бессмертная любовь к котикам. Но на просторах интернета можно отыскать и людей с куда более специфическими интересами. Например, любителей чесночного хлеба, темнокожих парней с чашкой кофе в руках и башенных кранов. «Лента.ру» разобралась, как такие люди находят друг друга и обсуждают свои странные увлечения.

Смотри, но молчи

Однажды ирландского подростка Хью Карра добавили в странный приватный чат в Facebook под названием «Оцени мой кран». Участники беседы фотографировали обычные башенные краны на фоне красивых закатов, хмурого неба или в окружении бетонных многоэтажек.

Концепция, казалось бы, максимально проста: видишь кран — оцениваешь кран. Но всех, кто осмеливается сказать хоть слово, ждет бан. Попасть в чат очень непросто: члены тайного объединения приглашают только тех, в ком точно уверены. Карр, как любой легкомысленный новичок, решил немного пошутить над тайным сообществом и попытался отправить снимок журавля (на английском crane — и кран, и журавль), но так и не узнал, как оценили его юмор. Потому что уже в следующую секунду вылетел из чата.

Судя по рассказам ирландца, в тайном обществе состоят сотни человек, и все они молчаливо наблюдают за башенными кранами. Несмотря на всю специфичность такого хобби, твит Карра быстро стал вирусным.

Теперь попасть в ряды фанатов башенных кранов мечтают многие. Одни уже подыскивают друга, который бы состоял в легендарном чате, другие готовят заранее подходящие снимки. Это, к слову, совсем не понравилось участникам чата: в том же Twitter они недовольно напоминают, что вообще-то среди любителей кранов действует знаменитое первое правило Бойцовского клуба — никому не рассказывать о своем увлечении.

Понимая всю серьезность ситуации, издание BuzzFeed разыскало создателя культа: им оказалась 19-летняя девушка из Дублина Зоуи Холман. На одной из вечеринок с друзьями она поняла, что башенные краны «офигенно крутые». Начав с четырех человек, тайное общество вскоре разрослось до нескольких сотен адептов.

Но почему в чате «Оцени мой кран» запрещено высказываться о кранах? По словам Холман, рейтинги и мнения по поводу фотографий — это слишком личное, и лучше держать все при себе. «Никто не хочет знать, что вы чувствуете или думаете. Здесь рады каждому новичку, до тех пор, пока он держит язык за зубами», — резюмирует Зоуи.

Чай или кофе?

Слава создателей мема со скрывающим боль Гарольдом, видимо, не дает покоя многим непризнанным интернет-героям. Когда-то Гарольд стал популярным благодаря фотобанкам: седовласый старичок улыбался, изображая врача, бизнесмена и сведущего в технологиях пенсионера.

Из тех же фотобанков вырос еще один кумир — «симпатичный чернокожий парень с кружкой кофе или чая, установивший зрительный контакт». Столь утонченное название придумали авторы подписей к фотографиям в Shutterstock.

Звучит, как название инди-группы. Или как странное сообщество с не менее странными правилами. И такое сообщество действительно существует уже несколько лет: Handsome black man drinking coffee or tea with strong eye contact.

Там публикуются фотографии, соответствующие жестким критериям: на снимке должен быть изображен чернокожий парень, и, судя по контенту, администратор старается отбирать только самые симпатичные варианты. К кружке в руках героя особых требований нет: они могут быть маленькими, большими, керамическими или даже металлическими. Но молодой человек обязан пристально (и по возможности пронзительно) смотреть в кадр, чтобы ощущался тот самый зрительный контакт.

Как следует из названия, пить можно только чай или кофе. Еще одно важное правило, несоблюдение которого незамедлительно ведет к бану, — никакого хейта. Комментаторам разрешается хвалить героя, восхищаться им, но ни в коем случае нельзя задавать вопросы или подвергать концепцию сообщества сомнению.

Ежедневно поклонники чернокожего молодого человека, попивающего чаек (или кофеек?), предлагают свои варианты «косплея», снимают видеоролики и восторженно комментируют новые публикации. На сообщество подписано более 133 тысяч человек.

Чесночный хлебушек и его подруга

Есть сообщество со своей культурой, традициями и шутками и у страстных любителей чесночного хлеба.

Здесь не делятся рецептами или эмоциями после плотного чесночно-хлебного завтрака. В действительности вряд ли все 535 тысяч участников уплетают острые гренки каждый день, но их объединяет нечто большее — странные мемы. Пользователи генерируют смешные картинки не первый год — как правило, на злобу дня.

Одна из картинок чуть не вызвала интернет-войну. Тысячи комментаторов спорили друг с другом, ругались и пытались доказать свою точку зрения.

Мемом раздора стала шутка о двух гендерах: еще год назад по сети гуляли колкости о десятках разных полов. Автор публикации всего лишь выложил фото с двумя слайсами, подписав: «Если бы у меня было столько же кусков чесночного хлеба, сколько существует полов».

Естественно, представители ЛГБТ и вообще прогрессивно мыслящие граждане оскорбились. Но как только они пришли в комментарии, к ним присоединились и тролли, что вызвало спор, какого фанаты хлебобулочных изделий еще не знали. Нашлись и те, кто даже не представлял, что современное человечество состоит уже не только из мужчин и женщин, что только усиливало ярость защитников трансгендеров и асексуалов.

Фотография чесночного хлеба, казалось, вскрыла важную проблему общества: Facebook еще в 2014 году ввел более 50 классификаций самых разнообразных полов, разрешил идентифицировать себя даже представителям «бездушного» гендера. Но это, как ни странно, не привело к исчезновению приверженцев традиционной двуполой системы.

Страсти кипели еще несколько дней, а затем сообщество любителей чесночного хлеба вернулось к своей обычной рутине. Авторы мемов продолжили ритуальное поклонение специфической еде и, похоже, больше не планируют устраивать интернет-волнения мирового масштаба.

Прародитель

Все действующие ныне сообщества, тайные чаты и группы, в которых собираются тысячи людей с крайне странными хобби и интересами, для русскоязычных пользователей скорее выглядят приветом из прошлого. Все потому, что в далеком 2010 году в тогда еще молодых и неокрепших группах во «ВКонтакте» было много подобных «кружков по интересам».

Многим запомнились группы «любителей переворачивать подушку холодной стороной» или «людей, у которых постоянно путаются наушники в кармане». Эти вроде бы абсолютно бессмысленные паблики, созданные смеха ради, объединяли сотни тысяч людей.

Но, кажется уже никто не испытывает проблем с постоянно накатывающим смехом: в 2010 году «Группа людей, которых тянет заржать во время серьезного ответственного мероприятия» насчитывала 1,3 миллиона подписчиков, тогда как сейчас в самом крупном сообществе с таким же названием состоит не больше ста человек. Еще семь лет назад во «ВКонтакте» насчитывался миллион пользователей, «которые сначала печатают, а потом врубаются, что печатают на английском и все набирают заново», но сегодня их уже не более трехсот.

Анастасия Евтушенко

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