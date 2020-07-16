Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР

Пользователи Twitter посчитали доказательством нищеты СССР фотографию, опубликованную в аккаунте «Исторические Фото». На снимке была запечатлена девушка в шляпе из газеты. Многие юзеры посчитали, что это произошло из-за того, что у советских граждан не хватало денег на головной убор.

«Девушка в шляпе из газеты. Забытое искусство. Хабаровск. СССР. 1970-е. Фотограф Дин Конгер», — говорится в подписи к фото. В комментариях пользователи обратили внимание на то, что девушка была именно в сделанном из газеты головном уборе, посчитав это подтверждением бедности граждан Советского Союза.

«В какой нищете мы жили», — написал gierkov. С ним согласился и Strannik27, отметив, что «нищета и не такое выдумает». По словам vladimir72vladi, «нормальных шляп в совке не делали», поэтому «приходилось заниматься оригами».

Некоторые заметили, что газеты в целом были важным предметом в СССР. Кто-то упомянул их ценность для маляров, а кто-то — что на них разделывали рыбу, резали овощи и хлеб. Были и те, кто призвал смотреть не на шляпу, а на красоту девушки.

Ранее пользователи Twitter поспорили из-за фотографии алкоголя и сигарет советских времен. Снимок окрестили «забытым вкусом детства». Такая формулировка удивила юзеров.

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