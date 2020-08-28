Журналистка повторила рецепт идеального бутерброда и разочаровалась

Журналистка издания Gizmodo Виктория Сонг проголодалась на работе и воспользовалась программой, определяющей оптимальное количество ингредиентов для идеального бутерброда с арахисовой пастой и бананом. Опираясь на нее, Сонг решила приготовить себе сэндвич к кофе, но ее ждало разочарование.

Автор метода — Итан Розенталь. Он создал компьютерную модель на основе машинного обучения, которая проанализировала изображения ломтиков хлеба и кусочков банана.

Программа установила, под каким углом нужно резать банан и как именно распределять его по хлебу, исходя из его размера. Розенталь сетовал на то, что ломтики банана при нарезании получаются разного размера, поэтому невозможно сразу понять, сколько именно их понадобится для бутерброда. Его программа призвана устранить эту проблему.

Журналистка столкнулась с трудностями уже на этапе установки программы. Чтобы скачать и настроить ее, Сонг обратилась за помощью к подруге. Участница эксперимента сфотографировала банан и хлеб, из которых планировала делать сэндвич, после чего система выдала ей рисунок, показывающий, на сколько кусочков нарезать фрукт и как правильно разложить на хлебе.

В процессе приготовления идеального сэндвича она разочаровалась в затее. Программа советовала ей положить ломтики банана на определенные места, однако повторить это в реальности было тяжело. Вместо десяти кусков с картинки на бутерброд уместились только девять.

Результат не впечатлил журналистку, она продемонстрировала его коллегам. Они отметили, что бутерброд выглядит грустно. «Ты хоть поджарила хлеб?» — поинтересовался один из редакторов. Но девушка забыла это сделать, поскольку была голодна и торопилась приготовить сэндвич.

«Сделала бы я это снова? Нет. Обычно, когда я готовлю бутерброд с арахисовым маслом и бананом, я поджариваю хлеб, смазываю арахисовым маслом оба ломтика, добавляю кусочки банана на одну часть, сдабриваю медом, немного посыпаю льняными семенами, потому что клетчатка полезна», — объяснила она. Получившийся сэндвич оказался далек от ее представления об идеальном бутерброде.