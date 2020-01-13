Мужчина съел отравленный коллегой бутерброд, четыре года провел в коме и умер

Сотрудник компании из немецкого города Шлос-Хольте-Штукенброк четыре года провел в коме и скончался после того, как съел отравленный коллегой бутерброд. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отравитель, известный как Клаус О., в течение нескольких лет добавлял в еду коллег ртуть, ацетат свинца и другие вещества. В результате один из них оказался в коме, а двое других пострадали от серьезного поражения почек.

О произошедшем стало известно после того, как сотрудник компании по производству металлических деталей заметил в своей еде белый порошок. Позже были обнаружены записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Клаус О. на рабочем месте добавляет подозрительный порошок в бутерброд коллеги. В 2018 году он был арестован.

После обыска в доме осужденного обнаружили ртуть, свинец, кадмий и ацетат свинца. Мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он хотел увидеть действие веществ на коллегах.

В марте 2019 года состоялся суд, признавший отравителя виновным в покушении на убийство и приговоривший его к пожизненному тюремному заключению. Клаус О. пытался обжаловать решение суда, но судья постановил, что приговор не подлежит пересмотру, так как обвиняемый представляет угрозу обществу.

В четверг, 9 января суд подтвердил смерть пребывавшего в коме 26-летнего мужчины, которому Клаус О. в 2016 году добавил ртуть в бутерброд.

Ранее сообщалось, что в американском городе Беркли, штат Калифорния, задержан химик, который пытался отравить коллегу. Сотрудница компании Berkeley Engineering and Research Жун Юань (Rong Yuan) обратила внимание на странный вкус и запах, исходящий от воды и еды, которые она приносила на работу. Женщина изучила запись камеры видеонаблюдения своего офиса и обнаружила, что другой сотрудник фирмы, 32-летний Дэвид Сюй (David Xu), дважды подходил к ее бутылке и что-то в нее подмешивал.

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