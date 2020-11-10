Мужчина выкопал зарытый отцом «клад» и погрузил весь район в зловоние

Мужчина выкопал зарытый отцом на заднем дворе «клад», в котором обнаружил останки мертвого животного. Запах от них был настолько сильным, что на несколько дней весь район вокруг дома родителей погрузился в зловоние. Своей историей он поделился на Reddit.

Рассказчик сообщил, что однажды арендовал на выходные экскаватор, которым также захотел воспользоваться его отец, чтобы сделать дренажную траншею. Когда работа была завершена, отец предложил другую идею. Он рассказал, что в 70-х закопал во дворе свинцовый холодильник, а теперь беспокоится из-за возможного загрязнения свинцом. Отец указал примерное место, и автор поста начал копать.

Спустя час он действительно нашел холодильник, однако экскаватор разбил его на куски. «Важная деталь, которую мой отец забыл упомянуть, — это то, что в то время он увлекался таксидермией. Выяснилось, что однажды отключилось электричество, и морозилка, в которой лежала туша оленя, разморозилась. Тогда отец решил положить ее в холодильник и закопал на заднем дворе», — объяснил герой истории.

Когда автор поста 45 лет спустя сломал холодильник экскаватором, внутри находилась отвратительно пахнувшая жидкость. «Когда жидкость вытекла, я почувствовал ужасный гнилостный запах, запах смерти. Пахло хуже, чем от раздутого кита, покрытого куриным дерьмом и тухлыми яйцами», — описал ситуацию рассказчик.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что запах проследовал за ним, так как ковш экскаватора был испачкан в зловонной жидкости. Соседи мужчины начали обращать внимание на странный запах и спрашивать, не умер ли кто-то на его участке. Рассказчик объяснил им ситуацию и помыл экскаватор.

Однако в доме его родителей избавиться от вони было не так просто. На следующий день автор поста поехал туда и почувствовал запах смерти почти за 500 метров. «Когда я добрался до их дома, я не мог дышать, смрад был настолько ужасным», — отметил герой истории. Он также сообщил, что мать отругала его за то, что он «взорвал бомбу замедленного действия». Мужчина пообещал ей, что больше не будет потворствовать нелепым идеям своего отца. Рассказчик добавил, что зловоние на участке его родителей прекратилось только через пять дней, а их соседи перестали страдать от ужасного запаха на пару дней раньше.