Муж спустя много лет узнал о тайном фетише супруге и расстроился

41-летний мужчина неожиданно для себя обнаружил, что его жена, с которой они прожили вместе много лет, все это время фетишизировала его цвет кожи. Своей историей расстроенный супруг поделился на Reddit.

По его словам, они с женой познакомились сразу после того, как он окончил колледж. Тогда женщина была официанткой в кофейне неподалеку от его работы. Однажды она дала рассказчику свой номер телефона. Он позвал будущую жену на несколько свиданий, а вскоре они стали жить вместе. В браке у них родилась дочь. «В наших отношениях никогда не было проблем», — признался автор публикации.

Недавно мужчина вернулся с работы немного раньше и случайно подслушал разговор супруги с ее друзьями. Герой истории узнал, что его жене «нравится быть замужем за чернокожим мужчиной», что «это лучше по очевидным причинам», а также услышал несколько других высказываний, которые счел вульгарными. Автор подчеркнул, что в прошлом неоднократно говорил жене о том, что ему не нравится, когда о нем делают какие-либо выводы исключительно по цвету кожи.

Мужчина решил обсудить с женой услышанное: «Она сказала, что это возбуждает ее и что ей нравится идея межрасовых браков в целом. Я сказал, что я — это не только мой цвет кожи». Кроме того, во время разговора супруга заявила, что он любит белых женщин, как и все темнокожие мужчины.

Эти слова глубоко ранили рассказчика. Он всегда считал жену другом и партнером, однако теперь задумался о том, что ее в нем заинтересовал только цвет кожи. «Я не знаю, что делать. Я думал, что наши отношения были основаны на взаимном уважении и способности ценить друг друга, а теперь мне кажется, что они построены только на цвете моей кожи», — написал автор поста и попросил совета.

В комментариях на Reddit многие согласились с тем, что жена рассказчика фетишизировала его. «Я понимаю, почему ты почувствовал себя расчеловеченным. Вам нужно обязательно поговорить. Такое поведение ненормально», — написал NothappyJane. «Ее любовь к межрасовых парам выглядит так, как будто она играет на публику и ищет внимания. Отношения — это только два человека, а она как будто ждет аплодисментов», — раскритиковала женину The-UrbanSombrero. При этом некоторые заступились за жену автора. «Мы слышали только одну часть истории. Сомневаюсь, что она любит тебя только из-за цвета кожи. Если ты задашь жене этот вопрос, она совершенно точно сможет многое добавить!» — посоветовал therabbit1967.