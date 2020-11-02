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Девушка влезла в личную переписку матери и разоблачила ее ложь

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Фото: Depositphotos

Девушка рассказала, что влезла в личную переписку матери из-за потенциальной угрозы судебного иска от работодателя. Пользовательница Reddit с ником freetobex2 сообщила, что в результате разоблачила ложь родственницы и поссорилась с ней.

По словам автора публикации, устроившись работать няней к богатой и известной семье, она, как и ее мать, отец, сестра и муж, подписали строгий договор, запрещавший разглашать конфиденциальную информацию о семье нанимателя.

Вскоре freetobex2 заподозрила, что мать нарушила соглашение. Поводом стала случайная встреча с одной из соседок по имени Эмбер. Она спросила у автора, как работа, а затем стала использовать в разговоре такие подробности из жизни той семьи, которых она не могла знать, включая их должности.

Девушка осознала, что у отца и сестры плохие отношения с Эмбер, поэтому информацию скорее всего раскрыла мать. В двух личных беседах родственница не призналась, что проговорилась обо всем, однако у автора был доступ к Instagram матери. Там она обнаружила переписку с соседкой, в которой женщина подробно рассказала о работодателях дочери и их детях.

«Там было указано практически все, что мы по закону не должны говорить никому», — возмутилась девушка. После этого она позвонила матери и сообщила, что в курсе ее общения с Эмбер. В ответ мать накричала на дочь, посчитав некорректным «взлом» ее аккаунта. Уже неделю они не общаются, поэтому freetobex2 задумалась, был ли ее поступок правильным.

В комментариях подавляющее большинство юзеров поддержали няню и посчитали ее действия оправданными, учитывая то, что мать не воспользовалась шансами лично сказать правду. Так, stardropunlocked, знакомый с юридическими проблемами, посоветовал сделать скриншоты переписки матери и избегать контакта с ней, а также найти адвоката, прежде чем делать что-либо еще.

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