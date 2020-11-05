Девушка рассорилась с семьей из-за тайн в ее детском дневнике

25-летняя девушка рассорилась со своей семьей после того, как сводная сестра нашла ее старый дневник. Родственники узнали тайны, которые она записывала, когда ей было десять лет, и потребовали извинений. Своей историей девушка поделилась на Reddit.

Рассказчица отметила, что ее отец, мачеха и сводный брат остановились пожить у нее, пока у них шел ремонт. Затем, когда ее не было дома, к ним в гости зашла 22-летняя сводная сестра девушки. Она покопалась в вещах автора публикации, нашла там детский дневник и прочитала его.

«Содержимое дневника ее очень расстроило. Я писала, как ненавижу то, что она появилась в моей жизни, когда отец женился на ее матери. Я писала, что она надоедливая и неприятная, что я мечтаю, чтобы она жила вместе со своим отцом в другом штате», — объяснила героиня истории и добавила, что думала так, когда ей было десять лет.

Когда рассказчица вернулась домой, ее ожидал скандал. Сводная сестра разозлилась из-за дневника, в ответ девушка спросила, кто разрешил ей копаться в чужих вещах. В итоге в конфликт вмешались родители. Отец попросил родную дочь успокоиться, а мачеха ужасно разозлилась на нее. Женщина посчитала ужасным то, что девушка мечтала о том, чтобы ее сводная сестра не жила с ними.

Родственники стали требовать извинений от героини истории. Сама же девушка посчитала, что просить прощения должны у нее, потому что сестра без разрешения копалась в ее вещах. В итоге рассказчица потребовала, чтобы они покинули ее дом. С тех пор родственники несколько раз связывались с ней и просили, чтобы она извинилась, однако девушка продолжала стоять на своем.

В комментариях на Reddit многие поддержали ее решение. «Твоя сводная сестра доказала, что в десять лет ты была абсолютно права насчет нее», — пошутил kittystrangeface. Пользователи посоветовали рассказчице не менять тактику поведения и не извиняться.