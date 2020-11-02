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Мужчина добился увольнения обидевшей его ребенка учительницы

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Фото: Depositphotos

Мужчина добился увольнения школьной учительницы, которая обидела его 16-летнего сына. В посте на Reddit он объяснил, что причиной его поступка стало то, что женщина возмутилась из-за татуировки на голове его ребенка.

Рассказчик отметил, что его сын с детства страдает алопецией. Подросток чувствовал себя очень тревожно из-за облысения, поэтому отец предложил ему сделать процедуру под названием микропигментация, или татуаж кожи головы. По словам автора публикации, после этого его сын почувствовал себя намного более уверенным в себе и даже перестал постоянно носить головные уборы. «С его плеч как будто сняли огромный груз», — описал изменения после процедуры мужчина.

Однако в строгой католической школе, в которой учится подросток, отнеслись к татуажу головы иначе. Спустя несколько дней рассказчик получил письмо от замещающей учительницы. Она написала ему, что подобное «членовредительство» запрещено и неприемлемо. В продолжение беседы учительница также назвала мужчину плохим отцом за то, что он разрешил сыну сделать «татуировку на голове», а самого подростка — «плохим примером» для других.

После этого выведенный из себя автор публикации связался с директором школы, который по совместительству был его хорошим другом. Мужчина пожаловался на учительницу и пригрозил засудить школу за дискриминацию. Он также показал директору старые письма, из которых следовало, что из-за лысины его сын подвергался травле.

После его жалобы учительницу уволили, однако спустя несколько дней несколько родителей других учеников связались с ним, чтобы сообщить, что он повел себя слишком агрессивно и что ему не следовало добиваться увольнения педагога. Тем не менее на Reddit мужчина нашел поддержку. «Это вообще не ее дело. Он же не сделал племенную татуировку на руках», — написал JeepNaked. «Если твой сын хочет действительно напугать их, пусть купит тату-рукава или сделает татуировку хной», — пошутил Stormdanc3.

Ранее другая пользовательница Reddit добилась увольнения преподавателя, который неоднократно отпускал в ее адрес оскорбительные комментарии. Она решила обратиться за помощью после того, как мужчина высказался о ее трусах. В итоге он остался без работы.

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