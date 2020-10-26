Девушка подарила возлюбленному ДНК-тест и случайно раскрыла семейную тайну

Девушка подарила своему возлюбленному ДНК-тест, сделав который, он случайно раскрыл семейную тайну: оказалось, что мужчина, которого он всю жизнь считал своим отцом, не был ему родным. Их история опубликована на Reddit.

По словам рассказчицы, результаты теста показали, что у ее бойфренда есть тетя и сестра по отцовской линии, о которых ни он, ни его отец никогда не слышали. Парень нашел свою новую сестру на Facebook и удивился, обнаружив, как сильно они похожи. Из разговора с ней герой истории узнал, что они вместе очень похожи на ее отца. Девушка также рассказала ему, что та тетя, о которой он узнал из ДНК-теста, — это ее тетя.

Так парень узнал, что его биологический отец — это любовник его матери, о котором не знал ее муж. Кроме того, он выяснил, что у него есть четыре брата и сестры, тетя, дядя, пять кузенов, бабушка с дедушкой и два племянника. При этом один из братьев родился в том же году, что и он сам, и его назвали тем же именем.

Отец парня спокойно воспринял новость о том, что его сын — не его родной ребенок, и посоветовал ему подружиться с новыми родственниками. Они оказались добрыми и приятными людьми, и молодому человеку удалось найти с ними общий язык. «Получилось, что я подарила своему парню на день рождения новую семью», — заключила рассказчица.

Ранее другая пользовательница Reddit узнала от отца, что он прошел ДНК-тест и установил, что его отец не был ему родным. Узнав семейную тайну, девушка задумалась о том, стоит ли ей говорить об этом пожилой бабушке.