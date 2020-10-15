Внучка решила проучить бабушку и раскрыть хранившийся 60 лет секрет

Девушка поделилась историей о том, как решила проучить бабушку, с которой постоянно спорит. Пользовательница Reddit объяснила, что узнала секрет родственницы, хранившийся 60 лет и теперь подумывает раскрыть его перед пожилой женщиной. В комментариях мнения разделились — кто-то поддержал идею рассказать обо всем, другие посчитали такой шаг глупым и бессмысленным.

Автор публикации пояснила, что после выборов президента США в 2016 году бабушка стала куда критичнее относиться к ней и ее взглядам. Пожилая родственница придерживается консервативных взглядов и не намерена смягчать свое мнение в общении с внучкой.

Недавно девушка узнала от отца, что тот сделал тест ДНК и установил, что его отец не был ему родным. Мать родила сына от бывшего мужа, с которым на момент родов уже официально была разведена.

Мужчина побоялся сообщать эту информацию отцу, ведь прошло почти 60 лет. Он также не уверен в том, что сама мать знает, кто его биологический отец. «Но получается, что она определенно была близка с двумя мужчинами одновременно», — уверена автор поста.

Теперь девушка с трудом сдерживается, чтобы не рассказать об этом пожилой родственнице напрямую во время очередного спора. Она пояснила, что хочет выдать секрет не при людях, а наедине.

Мнения комментаторов на Reddit разделились. Часть юзеров посчитали такой шаг оправданным. Пользовательнице посоветовали раскрыть секрет в шутливой форме: сообщить бабушке о планах пройти ДНК-тест и пошутить о том, что порой это открывает семейные скелеты в шкафу. Однако другая половина комментаторов выступила против. По их мнению, не стоит так портить отношения с бабушкой. Ей также предложили вместо еще одного скандала навсегда прекратить общение с родственницей.