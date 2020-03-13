Девушка раскрыла желание напиться и не сидеть с детьми и нашла поддержку в сети

Девушка рассказала, что в свой единственный выходной на неделе отказалась сидеть с детьми, решив напиться и смотреть телешоу. Пользовательница с ником TweekTweaker_ нашла поддержку в сети со стороны сообщества Reddit. Под постом, в котором она раскрыла свои желания, в основном были комментарии со словами поддержки.

По словам девушки, работающей няней, она редко употребляет алкоголь и последний раз это был коктейль «Мимоза» в новогоднюю ночь. Она пояснила, что к работающим с детьми люди часто относятся более сурово и осуждают любые проявления желания выпить.

«На работе ушел сотрудник, поэтому я отработала восемь дней, каждый по более чем 10 часов. Пятница была моим единственным выходным, впереди были еще шесть рабочих дней», — рассказала она ситуацию. По плану TweekTweaker_, в свободный день она хотела выспаться, взять пиво, заказать пиццы и безостановочно смотреть любимое телешоу.

Однако мать девушки без ее спроса договорилась о том, что она посидит с племянницами брата. «Я люблю их, не поймите неправильно, но не хочу работать бесплатно в выходной», — разъяснила свою позицию автор. В результате она прямо сказала, что не будет сидеть с детьми в пятницу, что привело к конфликту между родственниками.

В комментариях многие поддержали решение девушки. Kikospeaking отметил, что договариваться о подобном без разрешения самого человека «чрезвычайно необдуманно». «У тебя была долгая неделя, и ты заслужила немного времени для себя», — добавил юзер. Пользователь singmelullabies1 предложила матери девушки самой взять племянниц и посидеть с ними у себя дома.

В октябре 2019 года пользователи Reddit, работающие нянями, рассказали о секретах семей, которые на первый взгляд казались им самыми обычными. Многие няни узнавали неожиданную правду о своих работодателях случайно.

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