Небритые ноги дочери заставили мать отказаться от семейного ужина

Пользовательница Reddit с ником Ringwra1th рассказала, что ее небритые ноги стали причиной конфликта с матерью. По словам девушки, мать отказалась идти на семейный ужин, так как посчитала ноги дочери отвратительными и попыталась заставить ее побрить их.

Ringwra1th объяснила, что не бреет ноги уже два года, так как не чувствует в этом необходимости. Она отметила, что практически всегда носит длинные штаны, однако в этот раз решила надеть юбку длиной до колен.

Увидев это, мать сказала, что ей стыдно находиться рядом с дочерью. Она заявила, что небритые женские ноги выглядят отвратительно и свидетельствуют о несоблюдении человеком гигиены. При этом она допустила, что для мужчин так поступать нормально.

Женщина пожаловалась, что отказ дочери брить ноги оскорбляет ее, и попросила девушку надеть леггинсы или найти юбку подлиннее. Ringwra1th не стала этого делать, после чего мать отказалась идти на ужин. Отец сказал, что ему безразлично, бреет дочь ноги или нет, однако посоветовал ей не оскорблять никого намеренно. В результате он также отказался идти на ужин.

Многие пользователи Reddit поддержали девушку. «Твоя мама не имеет права указывать, что тебе делать с волосами на теле. Ее слова о том, что это негигиенично, просто безумны. В конце концов она может просто не смотреть на твои ноги», — написал один из юзеров. «Как отказ от бритья ног может кого-то задеть? Твое тело — исключительно твое дело», — согласился другой комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit в порыве гнева выгнал свою девушку из дома за то, что та ходила при его родителях в нижнем белье. Бойфренд чувствовал себя крайне некомфортно, по его словам, поведение подруги сильно повлияло на их отношения.

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