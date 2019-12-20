Родители рассказали о самых тупых поступках своих детей

Пользователи Reddit рассказали о странных поступках своих детей. Автор треда попросил комментаторов поделиться, в каких случаях они думали: «Почему мой ребенок такой тупой?»

Пользователь ZooBitch заявил, что его ребенок несколько раз готовил лапшу быстрого приготовления в микроволновке без воды. «Просто чтобы вы знали, они легко воспламеняются и жутко дымят, и перекрашивают вашу микроволновую печь в ужасный желтый цвет», — пояснил он.

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Многие дети, пытаясь познать себя и окружающий мир, совершали эксцентричные поступки. GFY_EH рассказал, что застал четырехлетнего сына, когда тот в ванной колотил себя по пенису игрушечным молотком. «Поражаюсь тому, сколько раз мне приходилось говорить "не облизывай это"», — признался Pm_me_what. Дочь Zw12065 обвиняла во всем, что она натворила, белку, а ребенок RainbowUnicornLeader заявил, что вырастет и станет клубникой. Gud_spelller признался, что его ребенок спасал ведро с водой от дождя, чтобы жидкость «не намокла».

Родители рассказали множество историй о том, как представления их детей сталкивались с реальностью. Дочь Ellemenopeaqu заявляла, что она простужается из-за куртки, так как носит ее только в холодное время года. Один из комментаторов написал, что его ребенок в течение часа смотрел мультфильм, где животные говорили между собой, однако стоило на экране появиться жирафу, малыш рассердился: «Что?! Жирафы не умеют разговаривать!» — кричал он.

Ранее пользователи Reddit, когда-либо впадавшие в кому, рассказали, что в их жизни изменилось после выхода из коматозного состояния. Многим пришлось заново обретать навыки владения своим телом.

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