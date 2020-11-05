Муж доказал неверность беременной жены на глазах у ее семьи и любовника

Муж доказал неверность беременной жены на вечеринке в честь будущего ребенка. Видео произошедшего появилось на портале Reddit.

На кадрах мужчина в синем пиджаке выступает с речью перед собравшимися гостями и своей беременной женой. Он подходит к одному из присутствующих и говорит, что это его адвокат. «У нас есть кое-какие документы, — продолжает он, пока адвокат достает из портфеля бумаги. — Вы знаете, что я жду мальчика. Вот, здесь тест на беременность, и вы знаете, я стану отцом. Но, знаете что? Вы, ребята, упустили важную деталь».

«Здесь доказательства, что она не на четвертом, а на шестом месяце беременности, — заявляет он. В этот момент жена встает со стула и предлагает супругу продолжить диалог в уединенном месте. После этого муж просит адвоката предоставить другие доказательства. Тот открывает ноутбук и показывает видео, на котором неверная жена ходит по дому со своим полуголым любовником, также присутствовавшим на вечеринке.

Затем муж указывает на ее любовника, пока тот встает возле другой девушки и обнимает ее. Гости разозлились, узнав об изменах, и стали закидывать любовника вещами. Закончив свою речь, муж покинул место проведения вечеринки. Жена последовала за ним.

Между гостями началась драка. Одна из приглашенных женщин схватила торт и кинула его в лицо уличенного в тайных романах мужчины. Другие члены семьи также пытались проучить любовника, однако его защищали его друзья.

В итоге любовник и его приятель в сером костюме покинули вечеринку. Место, дата и другие детали произошедшего не уточняются.