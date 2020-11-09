Женщина не смогла объяснить произошедшее в снятом после похорон мужа видео

Пользователь Reddit опубликовал видео, снятое камерой наблюдения в доме тети после похорон ее мужа. По его словам, никто в семье не смог найти объяснения тому, почему в ролике внезапно включился свет.

Автор отметил, что его дядя умер около недели назад после продолжительной борьбы с раком. После похорон тетя решила пожить у своих родителей. Просматривая видео с камеры наблюдения у нее дома, женщина внезапно заметила, как над диваном зажегся свет. Тетя автора уточнила, что лампа включилась прямо над тем местом, где умерший муж любил отдыхать.

Члены семьи сочли произошедшее загадочным. «Он боролся с раком почти два года и умер в этой самой комнате, окруженный любившими его людьми. Он сказал, что будет стараться найти дорогу обратно», — написал автор.

Ранее американка по имени Сара Медейрос (Sara Medeiros) сделала селфи в солнцезащитных очках, чтобы спросить мнение своего молодого человека о новом аксессуаре. При просмотре фотографии женщина пришла в ужас, увидев в отражении очков две человеческие фигуры.

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