В сети обнаружили странные совпадения на карте прошлого века

Пользователь Reddit обнаружил странные совпадения, сравнив карту Европы конца прошлого века с современной. Он обратил внимание на то, что ни одна страна, с которой в 1990 году граничила Польша, больше не существует.

Мужчина объединил две карты в одно изображение, чтобы наглядно показать, как изменились европейские государства. В 1990 году Польша граничила только с тремя странами: СССР, ГДР и Чехословакией. Затем соседей у государства стало больше. Сегодня Польша граничит с Россией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.

В сети многие пошутили о том, что современная карта выглядит так, будто кто-то «убил» всех соседей Польши. «Если бы мы расследовали загадочное убийство, я бы знал, на кого показывать пальцем», — поиронизировал один из пользователей в комментариях.

Кроме того, некоторые отказались верить в то, что ни одного из бывших соседей Польши больше нет. «Чехословакия все еще существует. Спросите у моих родителей», — добавил юзер с ником krymtar из Албании. Несколько других пользователей из Восточной Европы согласились с ним. «Мое свидетельство о рождении и мое сердце говорят так же», — добавил Luke_CO из Чехии.

В мае на Reddit опубликовали карту мира от 1922 года в высоком разрешении, пользователи в комментариях удивились тому, как много изменений произошло с тех пор. К примеру, многие нанесенные на карту государства к настоящему времени перестали существовать.