Три четверти россиян назвали себя трудоголиками

Почти три четверти россиян работают сверх нормы, при этом каждый второй из них не берет за дополнительный труд деньги. Об этом свидетельствует совместный опрос страховой компании «Росгосстрах жизнь» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Трудоголиками себя назвали 73 процента опрошенных, при этом среди офисных работников доля достигает 76 процентов, а среди тех, кто работает из дома — 71 процент. В малом бизнесе таких нашлось 70 процентов, в госсекторе — 69 процентов, в частных средних и крупных компаниях — 75 процентов.

Больше всего перерабатывают топ-менеджеры (88 процентов), строители (83 процента) и рабочий персонал (79 процентов). Также о переработках чаще среднего уровня говорили работники транспортно-логистической отрасли (77 процентов), IT-отрасли (74 процента) и сельскохозяйственной отрасли (74 процента).

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Москвичи признавались в переработках чаще всех — 76 процентов. Следом идут жители Новосибирской и Московской областей — 76 и 75 процента соответственно. Меньше всего дополнительно остаются на работе жители Нижегородской области (65 процентов), Челябинской области (54 процентов) и Башкирии (50 процентов).

Каждый пятый респондент утверждает, что перерабатывает каждый день, 30 процентов говорят о том, что это происходит не реже раза в неделю. Чаще всего после работы остаются на 1-2 часа в день — такой ответ дал 41 процент опрошенных. При этом 18 процентов утверждают, что могут остаться поработать более чем на три часа.

Относительное большинство — 28 процентов — в качестве причины переработок указали, что не могут или стесняются отказать начальству или коллегам в просьбе помочь. Еще 15 процентов считают, что неверно рассчитывают время, которое им требуется на выполнение задач, а 4 процента признались в неспособности правильно выстроить рабочие процессы. Столько же рассказали, что предпочитают работать в официально нерабочие часы.

Опрос проведен в июне этого года. В нем приняли участие 2106 респондентов из всех федеральных округов России.

Ранее опрос портала Superjob показал, что трудоголиками считают себя 68 процентов россиян, при этом женщины чаще, чем мужчины, характеризуют себя таким образом — 72 процента против 63 процентов.