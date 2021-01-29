Названы главные трудоголики России

Главными трудоголиками в России называют себя женщины, а также директора компаний. Однако большинство российских работодателей (53 процента) не считают, что сотрудники их компаний должны чрезмерно трудиться, говорится в исследовании Superjob.
Трудоголиками называют себя более двух третей экономически активных россиян (68 процентов). Об этом чаще сообщают женщины (72 процента против 63 процентов среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74 процента). Больше всего россиян, которые считают себя трудоголиками, — среди директоров (89 процентов) и квалифицированных рабочих (87 процентов). Меньше всего — среди системных администраторов (22 процента) и программистов (31 процент).
Работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, за год стало меньше на пять процентных пунктов. При этом 32 процента уверены, что в штате обязательно должны быть люди, которые горят работой. Трудоголизм — это заболевание, уверены 36 процентов россиян, 64 процента так не считают.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в хорошем смысле Владимир Путин — трудоголик. У президента России не может быть полноценных выходных и отпуска, сказал он. Песков отметил, что и у него график ненормированный, поскольку связан с расписанием президента.