Россиян предупредили о вреде досрочно гасить ипотеку

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что досрочно гасить ипотеку невыгодно при некоторых условиях. В первую очередь это касается кредитов, взятых под низкий процент, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Решение о досрочном закрытии ипотеки может принести вред, если ее взяли по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента. Эксперт объяснил, что даже при довольно низких ставках дохода по банковским депозитам и иным финансовым инструментам существуют варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотеке.

«А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 процента, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок», — предупредил россиян Кулаков.

Специалист добавил, что невыгодно гасить ипотеку и при штрафных санкциях. Они предусмотрены в некоторых кредитных организациях за закрытие ипотеки раньше определенного срока.

Ранее россияне нашли способ погасить ипотеку досрочно. Выяснилось, что большинство граждан, получивших налоговый вычет за покупку квартиры, используют его для закрытия кредита.