Льготную ипотеку россиянам предложили выдавать один раз в жизни

Аудитор Счетной палаты Трунова: льготную ипотеку в России нужно выдавать один раз в жизни

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости предложила выдавать льготную ипотеку в России одному заемщику один раз в жизни. По ее мнению, это нужно для того, чтобы погасить искусственный спрос на жилье и снизить цены на недвижимость.

При этом Трунова уточнила, что мера предлагается без привязки к месту жительства, поскольку граждан нельзя ограничивать в праве на выборе перемещения.

Вместе с тем аудитор отметила, что в России «очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся». Причину этого она видит как в «динамике развития отдельных точек», где для людей есть больше возможностей, так и в «недоработке наших регионов, о возможностях которых люди не знают». «То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — резюмировала аудитор Счетной палаты.

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Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ведомство может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года. По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье. Стасишин отметил, что на сегодняшний день поводов для изменения программы льготной ипотеки нет, но допустил возможность падения спроса.

Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых в середине апреля 2020 года, она была оперативно запущена и должна была завершиться в октябре. Однако осенью премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о продлении программы до 1 июля 2021 года. Впоследствии срок ее действия еще продлили — до 1 июля 2022-го. При этом ставку по льготным кредитам повысили с 6,5 до 7 процентов, предельную сумму займа сократили до 3 миллионов рублей.