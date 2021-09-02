Россиян обнадежили прогнозом на удешевление жилья

Эксперты по недвижимости рассказали о возможном снижении цен на квартиры. Россиян обнадежили предпосылками к удешевлению жилья, которые аналитики заметили впервые за 2021 год, дав прогноз дальнейшего развития ситуации на первичном и вторичном рынках. Статистику приводит издание «Комсомольская правда» со ссылкой на представителей Гильдии риелторов Москвы и российских консалтинговых агентств.

По сведениям компании SRG, заметный спад цен на объекты вторичного рынка в августе наблюдался в Нижнем Новгороде — на 2,75 процента. В Москве стоимость квадратного метра жилья упала, но незначительно — на 0.86 процента. В Омске, Челябинске, Перми, Уфе дешевеют квартиры в новостройках, добавили в компании «Этажи». Несмотря на некоторые неоднозначные факты удешевления жилья по России, эксперты указывают на конкретные причины для снижения цен.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

«Выросла ипотечная ставка, с 1 июля пересмотрены условия льготной ипотеки на новостройки, что сделало ее гораздо менее интересной, например, для Москвы. Мы уже ощущаем падение спроса. С другой стороны, у застройщиков своя правда: был существенный рост цен на стройматериалы, и вряд ли они подешевеют. В июне прирост стоимости "квадрата" на московской "вторичке" был 1,2 процента, в августе — уже 0,8 процента. На новостройки цены продолжают поднимать, но стали предлагать квартиры по акции со скидкой в 10-15 процентов. То есть сначала цены повысили на десять процентов, а потом по акции дали на тот же процент скидку. Но в начале лета и таких скидок не было», — утверждает член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Ситуация на рынках недвижимости в регионах схожа со столичной. При общем снижении спроса на жилье застройщики не могут совершать маневры с ценами, которые были доступны до пандемии.

«Себестоимость строительства выросла за этот год более чем на 30 процентов в связи с резким подорожанием металлоконструкций, бетона, древесины и их транспортировки. Кроме этого, увеличение ключевой ставки привело к удорожанию кредитов, и это также сказалось на прибыльности строительства», — пояснил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Деловой России Дмитрий Панов.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость «квадрата» жилья может начать незначительно снижаться в случае увеличения предложения.

«Жилье на стадии котлована всегда дешевле, чем когда уже возведен монолитный каркас, и тем более, когда здание выходит на завершающие этапы строительства. Речь идет не о снижении цен как таковом, а о том, что в каком-то районе появилось сразу несколько новых строек, где пока только роют котлован, но квартиры уже в продаже. Вообще, это нормально для рынка новостроек, что такого рода жилье, пока еще виртуальное, стоит существенно дешевле готового», — объясняет руководитель направления маркетинговых исследований компании «Главстрой-Регионы» Виктория Ковалевская.

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов считает, что в ближайшей перспективе должны подешеветь квартиры в неудобных и исторически непопулярных районах. Риелторы также посоветовали следить за акциями на жилье от застройщиков и обратить внимание на совместные программы банков и девелоперов.

«Если ничего нового не произойдет, скорее всего, ситуация будет развиваться по плавной параболе. Замедление темпов роста цен постепенно сменится их плавным проседанием. Но вряд ли это произойдет раньше начала 2022 года», — резюмировал Вихлянцев.

Ранее о тенденции к удешевлению жилья сообщили аналитики сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Как отметили риелторы, в конце лета девелоперы Московского региона отреагировали на снижение спроса из-за корректировки программы льготной ипотеки и расширили возможности по скидкам для приобретателей жилья.