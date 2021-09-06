Россиян предупредили о подорожании ипотеки

Ключевая ставка Центробанка к концу 2021 года составит 7-7,25 процента, полагают эксперты, опрошенные «Известиями». Если этот прогноз сбудется, ипотека подорожает, предупреждают они.

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Ставки по ипотеке первыми реагируют на процентную политику ЦБ, а затем идет изменение стоимости депозитов, сообщил изданию старший экономист инвестбанка «Синара» (входит в группу СКБ-банка) Сергей Коныгин. «ЦБ является кредитором последней инстанции, он влияет через ставку на стоимость денег в стране в целом, так что ставки вырастут везде», — пояснил он.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) полагают, что при прогнозируемом росте ключевой ставки до 7 процентов в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут вырасти в среднем до 9,5 процента по жилищным кредитам, по автокредитованию — до 14,5 процента, по потребительскому кредитованию (зависит от типа займа) — от 14,5 до 22 процентов.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Он должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022-го. Цель — ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что, в свою очередь, упростит россиянам процесс получения цифровой ипотеки.