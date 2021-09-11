Назван идеальный возраст для оформления ипотеки

Финансисты призвали брать ипотеку до 40-45 лет из-за возможных проблем с трудоустройством

Финансисты заявили, что каждый сам определяет, в каком возрасте следует брать ипотеку. Однако важно осознавать, что

такой кредит является забегом на длинную дистанцию, сообщает агентство «Прайм».

Специалисты считают, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от финансового положения заемщика, наличия иной недвижимости, карьерного роста и от других факторов. Многие люди в возрасте до 30 лет отдают предпочтение аренде, поскольку она не влечет за собой долгосрочных обязательств.

Эксперты призвали брать ипотеку до 40-45 лет, поскольку в это время у большинства россиян появляются проблемы с доходами и трудоустройством. Возможные трудности возникают задолго до пенсии, свидетельствует анализ рынка труда и зарплат.

«Это следует учитывать и тем, кто нуждается в ипотеке. В пенсионном возрасте кредит получить сложно — банки неохотно принимают таких клиентов», — подчеркнула управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

Психолог Дмитрий Синарев подчеркнул, что взятие ипотечного кредита требует взвешенности и ответственности, поскольку он является «настоящим марафонским забегом». Его стоит брать только при уверенном положении в карьере и крепком здоровье.

«От риска полностью застраховаться невозможно, но в данном случае цель оправдывает потраченные нервы: человек получает в собственность недвижимость, которая во все времена являлась надежной инвестицией», — заключил Синарев.

Ранее россиян предупредили о вреде досрочно гасить ипотеку. Ранее закрытие кредита опасно, если его взяли по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5 процента.