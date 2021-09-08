Россияне рекордно охладели к ипотеке

В сентябре в России зафиксировали минимальный спрос на льготную ипотеку с мая 2020 года

В начале сентября отечественные аналитики в области недвижимости заметили рекордное сокращение числа сделок по льготной ипотеке. Данные, подтверждающие охладевание интереса россиян к жилищному кредитованию, приводит Ura.ru со ссылкой на представителей «Дом.РФ».

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По данным экспертов, за неделю, которая завершилась 2 сентября, объем заявок и оформленных кредитов по льготной программе на квартиры в новостройках упал до минимального значения с начала наблюдений в мае 2020 года. «Банки выдали 1,6 тысячи кредитов на 3,9 миллиарда рублей, когда в июле-августе в аналогичный период этот показатель составлял 3-4 тысячи кредитов на 8,8-9,5 миллиарда рублей», — пояснили в «Дом.РФ».

Риелторы начали фиксировать снижение спроса на жилищные кредиты еще в июле, сокращение их суммы достигло 21 процента. На заинтересованность потенциальных покупателей недвижимости не повлияли различные программы банков по улучшению условий предоставления льготной ипотеки.

Ранее россиян предупредили о минусах досрочного погашения кредита на жилье. Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что ускоренно закрывать льготную ипотеку невыгодно, если она оформлена на длительный срок по ставке 6,5 процента, а также из-за угрозы штрафных санкций банков.

