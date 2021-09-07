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Tinder начали использовать ради ипотеки

Пользователи Tinder в Новой Зеландии ищут через приложение партнеров для покупки жилья
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Фото: Partha Narasimhan / Unsplash

В Новой Зеландии молодые люди начали использовать приложение Tinder, чтобы найти партнера для оформления ипотеки. Они не могут позволить себе получить кредит на жилье в одиночку из-за высокой стоимости объектов, сообщает The Guardian.

Новозеландцы придумали такой способ на фоне жилищного кризиса в стране. По данным местного издания Stuff, за год с июня 2020-го количество пользователей приложения, которые искали партнера ради покупки дома, увеличилось в 2,6 раза.

«В банке мне сказали, что мне нужно найти партнера для покупки дома», «Просто хочу найти кого-нибудь, с кем можно купить дом, ничего серьезного», «Очевидно, легче купить дом с кем-то еще. Настоящий любитель природы, который надеется остепениться», — говорится в некоторых объявлениях.

Согласно данным аналитической корпорации CoreLogic, с 2020 года средняя стоимость жилья выросла на 22 процента до 906,5 тысячи новозеландских долларов (более 47,2 миллиона рублей). В большинстве случаев банки требуют и залог в размере 20 процентов от стоимости объекта.

На данный момент покупку жилья относят к главным проблемам жителей Новой Зеландии. Этот вопрос беспокоит их больше, чем пандемия коронавируса, преступность и рост цен на продукты. Рынок недвижимости в стране считается одним из наименее доступных в мире. Кризис в отрасли начался более десяти лет назад, однако в 2021-м ситуация усугубилась из-за дефицита строительных материалов и общего состояния экономики на фоне пандемии.

Ранее американка продемонстрировала способ, как можно получить дорогие подарки с помощью Tinder. Она разместила свои фотографии и список дорогих вещей, которые хотела бы получить, на странице в приложении. В итоге пользователи отправили женщине желаемое, однако вскоре ее аккаунт заблокировали.

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