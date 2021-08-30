Женщина показала способ получить дорогие подарки с помощью Tinder

Американка показала способ получить подарки от незнакомцев с помощью приложения Tinder. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Daily Star.

Жительница Нью-Йорка Дженна Харвуд (Jenna Harwood) опубликовала видео, в котором рассказала, что решила проверить лайфхак из TikTok. По словам блогерши, она разместила свои фотографии и список дорогих вещей, которые хотела бы получить, на странице сайта знакомств Tinder.

«Я не верила в этот способ, но решила попробовать, поскольку на данный момент не работаю из-за пандемии. Не забудьте выбрать в настройках мужчин более старшего возраста», — пояснила юзерша в ролике, после чего продемонстрировала вещи, которые ей преподнесли другие пользователи TikTok бесплатно.

Так, например, среди подарков оказались шопер люксового бренда бренда Tory Burch, слитный купальник марки Burberry, туфли на каблуках бежевого цвета Jimmy Choo и черная сумка французского модного дома Chanel, стоимость которой составляет пять тысяч фунтов стерлингов (506 тысяч рублей). Помимо этого, Харвуд призналась, что незнакомцы отправляли ей деньги.

Известно, что аккаунт блогерши в Tinder вскоре заблокировали, поскольку ее действия нарушали политику компании. Согласно правилам платформы, пользователи не имеют право публиковать данные своих финансовых счетов с целью получения денежных средств или иных благ от других юзеров.

В мае 2019 года уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину приговорили к отбыванию наказания сроком от 4 до 12 лет за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Женщина выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать ужины для друзей. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time и вышла из тюрьмы в феврале 2021 года.