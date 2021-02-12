Жившая в роскоши дочь россиянина вышла из тюрьмы в США

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье российского дальнобойщика, вышла из американской тюрьмы. Информация появилась на сайте Insider.
Как сообщает издание, аферистку освободили из исправительного учреждения Альбион, находящегося в штате Нью-Йорк. Вскоре ее должны депортировать из США на территорию Германии. В общей сложности она провела в заключении чуть менее четырех лет.
Известно, что Сорокина получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time, участникам которой сокращают срок пребывания в тюрьме в случае хорошего поведения и дисциплинированного исполнения трудовых обязанностей во время отбывания наказания.
Героиня материала после выхода из тюрьмы создала новый Twitter-аккаунт (на данный момент он удален), в котором написала несколько постов. «Я вернулась», — гласил один из них.
В мае 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Анну Сорокину к 12 годам заключения за хищение более 200 тысяч долларов. Ей предстояло провести в тюрьме как минимум четыре года, после чего оставшийся восьмилетний срок могли изменить на условный. Женщина в течение 10 месяцев выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей. Ее арестовали в июле 2017 года.
Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и начала тесно общаться с представителями высшего общества. Кроме того, аферистка планировала открыть центр современного искусства имени себя. Сорокина появлялась на публике в вещах люксовых брендов и оставляла щедрые чаевые в ресторанах, поэтому ее друзья не подозревали об обмане. В конечном счете выяснилось, что отец женщины сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров.