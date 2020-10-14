Обманом жившая в роскоши дочь российского дальнобойщика досрочно вышла из тюрьмы

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина, которая родилась в семье российского дальнобойщика, выйдет из американской тюрьмы досрочно в связи с хорошим поведением. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, аферистка предстала перед комиссией 6 октября и получила условно-досрочное освобождение, которое на одну шестую сократило ей срок пребывания в тюрьме. Отмечается, что осужденная выйдет на свободу 15 февраля 2021 года и будет депортирована из США в Германию. В общей сложности она провела в заключении чуть менее четырех лет.

Согласно материалу, Сорокина вышла из тюрьмы по программе Merit Time, участников которых освобождают от заключения в случае хорошего поведения и дисциплинированного исполнения трудовых обязанностей во время отбывания наказания. «Анна щедро выплатила свой долг обществу», — подчеркнул адвокат уроженки России Тодд Сподек (Todd Spodek).

В мае 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Анну Сорокину к 12 годам заключения за хищение более 200 тысяч долларов. Ей предстояло провести в тюрьме четыре года, после чего оставшийся восьмилетний срок могли изменить на условный. Женщина в течение 10 месяцев выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей. Ее арестовали в июле 2017 года.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и начала тесно общаться с представителями высшего общества, Кроме того, Сорокина планировала открыть центр современного искусства имени себя. Девушка носила одежду люксовых брендов и оставляла щедрые чаевые в ресторанах, в связи с чем друзья не подозревали об обмане. В конечном счете выяснилось, что отец девушки сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров.