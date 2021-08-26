Дочь подарила матери дорогие туфли и удивилась ее реакции

Блогерша преподнесла матери дорогую обувь в честь 50-летия и удивилась ее реакции. На ролик, появившийся в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Star.

Пользовательница сети Каир Айбангби (Cairo Aibangbee) опубликовала видео, в котором показала, как дарит родственнице на ее день рождения туфли люксового бренда Christian Louboutin. На размещенных кадрах женщина открывает коробку с подарком и достает из нее босоножки на толстом каблуке.

По словам автора ролика, несмотря на высокую цену обуви, мать не оценила их дизайн. Известно, что их цена составляет 59 тысяч рублей. «Они выглядят ужасно. Возможно, они понравятся другому, но точно не мне», — сказала она, рассматривая пару ближе.

Публикация стала вирусной и набрала почти шесть миллионов просмотров. Зрителей рассмешил пост Айбангби, о чем они принялись писать в комментариях. «Это очень смешно, но надо поблагодарить женщину за честность», «Отдайте эту обувь мне», «Смеюсь в голос», «Мне нравится ее прямолинейность!», «Думаю, что я бы соврала в этой ситуации», — высказывались юзеры.

В апреле женщина сделала копию обуви Chanel в подарок подруге и засняла ее реакцию. Пользовательница с никнеймом halalsweetbox рассказала, что ее подруга мечтала о черных сандалиях французского модного дома, поэтому она решила изготовить для нее фейковую пару. «Она искренне поверила, что это оригинал», — гласит подпись на кадрах.