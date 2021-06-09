Невеста решила не пускать подругу на свадьбу из-за ее реакции на подарок жениха

Невеста отозвала приглашение подруги на свадьбу из-за ее негативной реакции на подарок жениха. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Анонимная виновница торжества рассказала, что жених преподнес ей помолвочное кольцо, стоимость которого составляет около 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей). Вскоре пара решила организовать свадьбу и выслала приглашения только близким друзьям.

За несколько дней до мероприятия невеста отправилась на обед с подругой Эми, которой материально помогала на протяжении четырех лет тесного общения. «Эми — молодая мать-одиночка с тяжелым финансовым положением, поэтому я часто одалживаю ей деньги или плачу за нее в ресторанах и путешествиях», — пояснила автор поста.

На встрече Эми поинтересовалась ценой кольца, и невеста ответила, что не знает точной суммы, но предполагает, что украшение достаточно дорогое. После этого приглашенная гостья принялась выражать свое возмущение по поводу стоимости подарка и заявила, что эти деньги жених мог потратить на благотворительность.

«Я решила, что не хочу пускать Эми на свой праздник из-за ее неуважительных комментариев по поводу моего кольца, и я сказала об этом ей в личном сообщении, — пояснила автор публикации. — Она извинилась и попросила позволить ей прийти на свадьбу, потому что она уже купила наряд. Кроме того, Эми не поняла, почему я отзываю приглашение из-за такой мелочи».

Невеста обратилась к пользователям сети за помощью, поскольку после ответа подруги начала сомневаться в правильности своих действий. «Не была ли я слишком груба с ней? Возможно, после этого настоящая дура — это я?» — написала она.

Комментаторы поддержали решение виновницы торжества. «Она имеет право на свое мнение, но она точно не должна была высказывать его в тот день», «Почему бы ей не потратить деньги на благотворительность вместо того, чтобы покупать себе платье?», «Я поступила бы точно так же!» — высказывались юзеры.

Ранее в июне полная невеста из зависти не пригласила на свадьбу стройную подругу. 27-летняя американка объяснила, что решила не приглашать свою лучшую подругу на церемонию бракосочетания из-за ее хорошей фигуры. Она добавила, что считает себя вправе не приглашать подругу, потому что не хочет, чтобы ее «затмили».