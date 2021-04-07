Женщина пришла на свадьбу в платье как у невесты и разозлила пользователей сети

Женщина надела на свадьбу наряд, похожий на подвенечный, и была обругана в сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

На опубликованном снимке запечатлены гости церемонии бракосочетания. Женщина слева одета в белое кружевное платье длины макси с короткими рукавами. Ее образ дополнили украшения на руках и белая маленькая сумка на плече. «Эта женщина слева — не невеста», — гласит описание фотографии.

Пользователи разозлились на женщину и высказали свое негодование в комментариях. «Я был в шоке, когда узнал, что это не она собирается замуж! Я бы очень рассердился, если бы кто-то, кроме невесты, появился на моей свадьбе в свадебном платье!», «Я действительно не понимаю, как у кого-то может возникнуть желание прийти на чужую свадьбу в таком платье. Наверное, это какое-то психическое расстройство или что-то в этом роде», «Я бы попросила ее уйти», — писали они.

В марте свекровь пренебрегла просьбой невесты при выборе наряда на свадьбу и обидела ее. Девушка попросила мать своего мужа не надевать наряды розового, бежевого и белого цветов, так как платье невесты будет выполнено в таких оттенках. «Я несколько месяцев назад предупредила ее об этом. Я даже перечислила ей оттенки, которые подойдут к цвету ее лица. Однако она решила меня не слушать и выбрала себе два наряда — розовый и белый», — пожаловалась виновница торжества.