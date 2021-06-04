Гостья выбрала наряд на свадьбу вопреки правилам и разозлила пользователей сети

Гостья свадьбы вопреки правилам выбрала для торжества наряд, похожий на подвенечный, и подверглась критике в сети. На пост, появившийся на портале Reddit, обратили внимание в Daily Star.

Анонимная невеста поделилась фотографией однокурсницы, которая запечатлена с распущенными волосами в длинном платье на бретелях белого цвета. По словам автора, упомянутая однокурсница уже вышла замуж, поэтому она знала правила дресс-кода, существующие для приглашенных на свадьбу людей. Согласно одному из пунктов, никто из гостей не должен появляться на торжестве в белой одежде, поскольку традиционно наряд этого цвета надевает невеста.

Пользователей сети разозлил внешний вид героини материала, о чем они принялись писать в комментариях под размещенным снимком. «Я бы не впустила ее на церемонию», «Она просто привлекает к себе внимание, какой ужас», «Полнейшая дура», «На месте твоих друзей я бы точно указала этой девушке на ее ошибку», «Надо было вылить на нее вино», «Ненавижу таких людей», — высказывались юзеры.

В то же время другие комментаторы поддержали виновницу торжества и вспомнили аналогичные ситуации, которые произошли на их свадьбах: «Я не понимаю, почему люди ведут себя так. Моя двоюродная сестра тоже пришла на свадьбу нашей родственницы в белом платье», «Не расстраивайся, она просто хотела привлечь внимание, не раз сталкивалась с такими людьми», «Она просто хотела еще раз напомнить всем, что уже вышла замуж».

Ранее в апреле другая гостья посетила свадьбу в платье как у невесты и была обругана в сети. На опубликованном снимке запечатлены гости церемонии бракосочетания. На нем одна из женщин одета в белое кружевное платье длины макси с короткими рукавами.