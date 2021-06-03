Полная невеста из зависти не пригласила на свадьбу стройную подругу

Анонимная невеста с лишним весом из зависти не пригласила на свадьбу стройную подругу и за это была раскритикована в сети. На соответствующую публикацию в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в Daily Mail.

27-летняя жительница США, имя которой не называется, объяснила, что решила не приглашать свою лучшую подругу на церемонию бракосочетания из-за ее хорошей фигуры. «Причина, по которой я не позвала ее, заключается в том, что она невероятно худая от природы и в очень хорошей форме. Она великолепно выглядит. Когда мы появляемся вместе на людях, все мужчины смотрят только на нее», — призналась невеста.

Американка добавила, что считает себя вправе не приглашать подругу, потому что не хочет, чтобы ее «затмили». Также она упомянула, что все присутствующие на мероприятии женщины будут такими же полными, как она, а присутствие худой девушки на групповых фото привлечет слишком много внимания.

Пользователи сети раскритиковали невесту за неуверенность в себе. «Для меня такая дружба кончилась бы за долю секунды», «Скажи, что ты завидуешь своему другу, не говоря вслух о том, что ты завидуешь своему другу», «Хватит называть эту девушку своей подругой, меня тошнит от этого лицемерия», «По сути, она только что признала, что все гости ее вечеринки уродливые», «Сходи к психологу», — высказывались они.

Ранее в июне девушку исключили из списка подружек невесты из-за полноты после родов. Пользовательница с никнеймом @Dandylioness1 объяснила, что подруга обещала сделать ее подружкой невесты, когда будет выходить замуж, однако в преддверии церемонии бракосочетания опубликовала на своей странице в Facebook список из четырех человек под названием «Команда невесты», в который не включила героиню материала.