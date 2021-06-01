Девушку исключили из списка подружек невесты из-за полноты после родов

Женщина отказала своей приятельнице быть подружкой невесты на ее свадьбе из-за полноты после родов. На публикацию на портале Mumsnet обратили внимание в The Sun.

Пользовательница с никнеймом @Dandylioness1 объяснила, что подруга всегда обещала сделать ее подружкой невесты, когда будет выходить замуж. Однако в преддверии церемонии бракосочетания она опубликовала на своей странице в Facebook список из четырех человек под названием «Команда невесты», в который не включила героиню материала.

«Я была очень расстроена и решила спросить, почему меня нет в списке. Она ответила, что уже заказала платья для подружек невесты, которые в два раза стройнее меня, и что я не умещусь в наряд. В 2020 году я родила ребенка, в связи с чем набрала 19 килограммов. Но ее свадьба состоится в мае 2022 года, и я могла бы успеть похудеть! Я думаю, она просто не хочет портить фотографии моим присутствием», — предположила женщина.

Пользователи сети раскритиковали поступок невесты в комментариях под публикацией. «Она тебе не подруга! Кто вообще поставит в приоритет платье, а не лучшего друга?», «Это абсолютно жестоко. Какой же она ужасный человек. Вам не нужен кто-то настолько поверхностный в жизни», «Противная тетка», «Абсолютно эгоцентричное коровье вымя», — высказывались они.

Ранее в мае невеста заставила гостей похудеть и нарастить волосы ради приглашения на свадьбу. Неизвестная женщина поделилась текстом приглашения на мероприятие, которое получила от своей приятельницы. Согласно сообщению, виновница торжества потребовала от подружек невесты пойти в спортзал и похудеть к церемонии, так как она уже заказала для них платья размера XS. Помимо этого, невеста написала, что обладательницы коротких волос обязаны нарастить локоны до плеч, коротко подстричь ногти и не покрывать их лаком.