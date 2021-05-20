Невеста заставила гостей похудеть и нарастить волосы ради приглашения на свадьбу

Анонимная невеста подверглась критике в сети за эгоистичные требования к гостям свадьбы. Соответствующая история появилась на Mirror.

Неизвестная женщина поделилась текстом приглашения на мероприятие, которое получила от своей приятельницы. Согласно сообщению, виновница торжества потребовала от подружек невесты пойти в спортзал и похудеть к церемонии, так как она уже заказала для них платья размера XS. Помимо этого, невеста написала, что обладательницы коротких волос обязаны нарастить локоны до плеч, коротко подстричь ногти и не покрывать их лаком.

Также в приглашении было сказано, что гостям запрещено использовать искусственный загар и приводить на церемонию маленьких детей. Затем невеста попросила внести «пожертвование» в размере 350 фунтов стерлингов (36,4 тысячи рублей) на ее медовый месяц на Гавайях. «Мне жаль, если мои требования показались вам слишком строгими, но это мой особенный день. Я хочу, чтобы все прошло так, как я всегда представляла. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с уважением, и мы отлично проведем время», — подчеркнула она.

Пользователи сети раскритиковали сообщение невесты. «Обожаю, когда мне выставляют счета и требуют денег на пожертвования», «Может ей просто взять кучу манекенов из торгового центра в качестве подружек невесты? В принципе, она требует от них то, что пластмассовые куклы могут легко ей обеспечить», «Я очень надеюсь, что она получит по заслугам и на ее свадьбу придут максимум четыре человека», — высказывались они.

Ранее в мае невеста запретила подруге прийти на свадьбу с мейкапом из-за неуверенности в себе. «Сегодня утром я проснулась от ее сообщения. Она поблагодарила меня за помощь в организации свадьбы и запретила мне приходить на нее с мейкапом, потому что она не хочет, чтобы я затмила ее своей красотой. Я ответила, что ее просьба довольно нелепа, ведь все будут красиво одеты и накрашены, и будет выглядеть странно, что я приду в праздничном наряде и с чистым лицом», — поделилась женщина.