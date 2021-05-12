Угроза невесты не пустить гостью на свадьбу из-за внешности вызвала гнев в сети

Невеста попросила гостью изменить внешность, пригрозив тем, что не пустит ее на свадьбу, и вызвала гнев в сети. На соответствующую публикацию в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Австралии, имя которой не называется, отправила своей приятельнице несколько текстовых сообщений, где потребовала от нее скрыть татуировки и перекрасить волосы в естественный цвет для торжества, которое пройдет летом.

«Мы много поработали над тематикой свадьбы, и, к моему сожалению, твой внешний вид ей противоречит. Может, временно нанесешь на волосы оттеночный спрей? Я просто хочу, чтобы все выглядело идеально, и могу прислать несколько идей, например, красивые платья с длинным рукавом или пиджаки», — написала невеста.

В свою очередь, гостья ответила, что ей, вероятнее всего, будет очень жарко в предложенных нарядах. Также она отказалась менять цвет волос, поскольку «приложила много усилий», чтобы высветлить пряди и добиться голубого оттенка, однако отметила, что подумает насчет прически.

В ответ виновница торжества заявила: «Я знаю, что будет жарко, но это мой особенный день, поэтому если ты не можешь это принять, то ты не заботишься обо мне и, вероятно, тебе не следует приходить. Купи косметику для своих татуировок. Если ты хочешь присутствовать на моей свадьбе, ты со всем разберешься». Она также добавила, что в противном случае девушку не пустят на мероприятие.

Подписчики сообщества раскритиковали поведение виновницы торжества. «Я бы ей сказала: "Наслаждайтесь вашим особенным днем. Меня там не будет"», «Вы пригласили людей, которых вы любите. Если вас волнует только внешний вид, а это, очевидно, все, что интересно невесте, просто позовите незнакомцев», «Это даже не подружка невесты... Я бы отклонила приглашение и отправила ей коробку свежего конского дерьма в ее знаменательный день», — высказывались они.

Ранее в мае невеста пожелала «быть лучшей» на свадьбе и попросила подругу отрезать волосы. Пользовательница соцсети с никнеймом MsGabriela98 рассказала, что ее близкая подруга со стрижкой пикси скоро выходит замуж. По такому случаю она попросила героиню материала изменить прическу, чтобы та не затмевала на фотографиях виновницу торжества.