Невеста захотела выделиться на свадьбе и заставила гостей перекрасить волосы

Анонимная невеста подверглась критике в сети за эгоистичные требования к гостям свадьбы. История случившегося и соответствующие комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

Подруга виновницы торжества рассказала, что последняя заставила ее перекрасить волосы в более светлый оттенок, поскольку захотела быть единственной девушкой на свадьбе с черными волосами. При этом автор поста подчеркнула, что невеста попросила ее о смене цвета в грубой форме.

Тогда гостья объяснила невесте, что ей не хотелось бы менять цвет волос, поскольку ранее у нее уже был неудачный опыт окрашивания. На это виновница торжества предложила использовать вместо краски хну, и девушка ответила, что подумает над ее предложением.

Однако через несколько часов ей позвонила общая знакомая и поинтересовалась, чем она расстроила невесту. Оказалось, что последняя приняла ответ подруги как отказ, несмотря на то что автор послания еще не приняла решения на счет окрашивания.

Участники сообщества раскритиковали невесту в комментариях под постом, поскольку посчитали, что она не имела права заставлять девушку менять цвет волос ради свадьбы. «Какая же злая! Неудивительно, что все прозвали ее эгоисткой», «Почему ты должна менять цвет волос ради ее прихоти? Ужасный поступок с ее стороны», «Я в шоке, тебе лучше вовсе не идти на эту свадьбу», — писали юзеры.

Ранее в феврале гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети. Выяснилось, что она изменила цвет волос, поскольку он не сочетался с оттенком платья подружек невесты. Пользователи сети осудили гостью в комментариях.