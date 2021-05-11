Невеста пожелала «быть лучшей» на свадьбе и попросила подругу отрезать волосы

Невеста попросила гостью отрезать волосы к свадебному торжеству и подверглась критике в сети. Соответствующая история появилась на портале Reddit.

Пользовательница соцсети с никнеймом MsGabriela98 рассказала, что ее близкая подруга со стрижкой пикси скоро выходит замуж. По такому случаю она пожелала «быть лучшей» на свадьбе и попросила героиню материала изменить прическу. «По ее словам, если я стану позировать рядом на свадебных фотографиях, то по сравнению со мной она будет выглядеть плохо, а ведь она должна быть лучшей в этот день», — пояснила девушка.

При этом автор поста объяснила, что долгое время отращивала и восстанавливала свои светлые волосы, уделяя уходу за ними много времени и средств. «Я могу навсегда потерять нашу дружбу, если не послушаюсь ее. Знаю, что мои волосы быстро отрастут, но портить их после всех вложенных сил очень грустно», — добавила она. В конце публикации MsGabriela98 обратилась к пользователям портала за советом.

Юзеры обругали невесту за описанную просьбу и поддержали героиню материала в комментариях. «Ваши волосы — это ваши волосы, и никто не имеет права требовать, чтобы вы их изменили», «Я бы вовсе пропустила свадьбу в таком случае. Она не стоит таких усилий», «Очень печально, что твоя подруга думает, что статус невесты дает ей право требовать подобное, и она готова разрушить вашу дружбу из-за такого незначительного вопроса», «Да, это абсурд! Кто эти люди? Клянусь, свадьбы сводят людей с ума», — негодовали они.

В июле 2020 года сообщалось, что невеста заставила подруг покупать роскошные наряды на свадьбу и была обругана. Анонимная пользовательница поделилась на форуме Mumsnet рассказом о том, как виновница торжества обязала ее приобрести для мероприятия платье за 350 фунтов стерлингов (32 130 рублей). Комментаторы поддержали автора поста и сочли просьбу невесты неуместной.



