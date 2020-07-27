Невеста заставила подруг покупать роскошные платья на свадьбу и была обругана

Девушка подверглась критике в сети за то, что попросила гостей своей свадьбы заплатить десятки тысяч рублей за роскошные наряды подружек невесты. На соответствующую историю обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, анонимная пользовательница из Великобритании поделилась на форуме Mumsnet рассказом о том, как виновница торжества обязала ее купить для мероприятия платье за 350 фунтов стерлингов (32 130 рублей). «Нас с сестрой попросили быть подружками невесты на свадьбе нашей кузины, с которой мы довольно близко общались», — пояснила британка.

Также она добавила, что не смогла отказать сестре в оплате дорогостоящего наряда, но сама никогда бы не обратилась к гостям с подобной просьбой. В конце своего поста юзерша поинтересовалась у читателей форума, как бы они поступили в такой ситуации.

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Комментаторы поддержали автора и обругали невесту за неуместную просьбу. «Если им нужен определенный наряд, они должны за него заплатить, это слишком дорогое платье для того, чтобы покупать его на один день», «Если она хочет роскошную свадьбу, она должна иметь возможность позволить себе это. Звучит смешно», «Если пара выбирает платья для подружек, она должна сама и оплатить их. Было бы разумнее с их стороны попросить вас самостоятельно купить наряды на выделенный для этого бюджет», — высказали они свое мнение.

Ранее в июле возмущенные гости отказались идти на свадьбу из-за чересчур строгого дресс-кода. Так, приглашенная на мероприятие женщина разместила список требований в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming. В нем были прописаны определенные пункты для мужчин и женщин. Отмечалось, что нарушившие правила гости не будут допущены до торжества.