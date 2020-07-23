Возмущенные гости отказались идти на свадьбу из-за чересчур строгого дресс-кода

Опубликованный в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») список требований к внешнему виду для гостей свадьбы возмутил пользователей сети. На размещенную запись обратило внимание Daily Mail.

По словам приглашенной на мероприятие женщины, для присутствующих на свадьбе мужчин были отмечены следующие пункты: «Низ должен быть из брючного материала. Никаких джинсов, оттенков хаки или серого. Выбирайте только черный или синий цвета. Белые рубашки без принтов. Галстуки должны быть однотонными».

Девушек обязали прийти в платьях длиной «не ниже колена». Кроме того, под запретом были цветочные принты, белый, черный, бежевый, лиловый и серый цвета.

В письме также подчеркивалось, что соответствие правилам будет строго проверяться и любой, кто их нарушит, не сможет попасть на свадьбу.

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По словам автора анонимного поста, введенный на свадьбе дресс-код ее шокировал. В свою очередь, пользователи сети поддержали женщину и заявили, что они бы отказались от приглашения из-за чересчур строгих требований. «В таком случае, единственный выход — прийти на свадьбу голым», «Это кошмар», «Платье "не ниже колена"? Они хотят видеть какую-нибудь двоюродную бабушку в мини-юбке?» — высказались они.

В июле гостья свадьбы в чересчур откровенном наряде вызвала споры в сети. На размещенном на портале Reddit кадре неизвестная девушка позирует рядом с молодым человеком в полупрозрачном платье красного цвета с корсетом и кружевными вставками. В комментариях одни пользователи раскритиковали гостью за яркий образ, а другие сочли ее внешний вид «отличным».