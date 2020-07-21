Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Россиянка сожгла розу на Вечном огне после ссоры с возлюбленным
Путину привезли послание от президента Ирана
Четыре сросшихся котенка успешно перенесли операцию по разделению
Врач перечислил признаки плохих отцов
Испания заявила о резком скачке числа заражений коронавирусом
Семье погибшей фигуристки-чемпионки из России за сутки собрали 11 тысяч долларов
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Российским Су-27, Су-30 и Су-35 заменят двигатели
Вокалистке «АлоэВера» прислали видео группового секса с ее женихом Яшиным
Новости партнеров

Невеста вытерла колесо автомобиля жениха свадебным платьем и подверглась критике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reddit

Невеста подверглась критике из-за свадебной фотографии, на которой она полирует машину жениха. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Mirror.

Так, анонимный пользователь разместил в сети снимок молодоженов. На опубликованном кадре жених сидит за рулем синего автомобиля и указывает из окна на невесту, которая вытирает колесо подолом своего белого платья, сидя возле передней части машины.

Фотография озадачила пользователей, и они обругали поведение пары в комментариях. «У этой женщины нет чувства собственного достоинства? Представьте, что вы делаете счастливое фото, на котором видно, что ваш муж любит и уважает свою машину больше, чем вас», «Очень печально. Однажды у нее может появиться дочь, которая увидит эту фотографию», «Сексист, которому необходимо унизить женщину. Мне грустно», — писали они.

В мае невеста попросила подругу изменить внешность ради свадьбы и была раскритикована юзерами. Оказалось, что виновница торжества обратилась к гостье с просьбой изменить цвет волос и спрятать татуировки, чтобы последняя соответствовала «цветовой палитре мероприятия».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bride slammed for 'humiliating' snap after cleaning husband's car with wedding dress
Гостья помыла посуду в кольце невесты перед свадьбой из зависти к ней
Невеста попросила подругу изменить внешность ради свадьбы и была обругана
Ценности
Ценности00:0119 июля
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл

«Деревенщина с повадками турецкого султана»

Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
12:16Сегодня

Владелец редкого незастрахованного суперкара разбил его о дерево

10:35Сегодня

Сестру Кардашьян обвинили в продаже одолженного дизайнером платья

09:53Сегодня

18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном белье для обложки Vogue

Ценности00:0314 июля

Ядовитая красота

Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
09:05Сегодня

Покупательницу шляпы на сайте любимого дешевого бренда россиян сравнили с грибом

07:15Сегодня

Модель Victoria's Secret попозировала в бикини на пляже и порадовала поклонников

04:00Сегодня

Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес

Ценности00:0112 июля
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 год

Черная королева

Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
21:0320 июля

Телеведущая восхитила фанатов снимком в белье с растяжками на ягодицах

20:0520 июля

Найден двойник бывшей самой молодой миллиардерши в мире

18:0720 июля

Покупательница померила джинсы из масс-маркета и возмутилась разницей в размерах

Россия
На встрече роуп-джамперов погиб россиянин
«Я была потрясена, увидев их за решеткой»
Трех российских врачей обвинили в торговле детьми. Коллеги уверены в их невиновности
Фургал обратился к хабаровчанам после отставки
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Электронную медкарту за месяц оформили 113 тысяч москвичей
Все материалы
Мир
Трампа упрекнули в невозможности говорить с Путиным на равных
Китай обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела
Обнаружены свидетельства влияния России на референдум в Шотландии
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
В США представили резолюцию против воссоздания G8 с Россией
Сирийский лев
Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Лукашенко рассказал о плане его оппонентов по силовому свержению власти
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации
Армянская АЭСАзербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Боевые действия на границе двух стран идут четвертый день. Обстановка ухудшается
Армения опровергла планы по атаке нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана
Все материалы
Экономика
Путин отказался от задачи по вхождению в число крупнейших экономик мира
«Это вообще порвало все что можно»
Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России
Цены на нефть взлетели до максимума
Путин определил национальные цели развития России
ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» обучат управленцев российских городов
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Все материалы
Силовые структуры
Филиппинский политик заявил о правах на найденных в Москве суррогатных детей
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела
Ограбивших дом бывшего главы «Ростсельмаша» и убивших его сестру поймали
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Обнаружен неизвестный космический феномен
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Названы лучшие игры 2020 года
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
Фото девушки Роналду в купальнике взволновало фанатов
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Рекорд Шумахера повторили
Бог не выдаст, судья не съест? Матч года «Зенит» — «Спартак»
В полуфинале Олимп-Кубка России играют «Зенит» и «Спартак». Где смотреть матч, прогнозы и ставки
«Динамо» переиграло «Краснодар» в матче РПЛ
Все материалы
Культура
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Сальто, техно и шансон
Сладкие мальчики, рейвы и Газманов: что слушали россияне, когда рухнул СССР
Мадонна заявила о штрафе в миллион долларов за поддержку геев в Петербурге
«Пришло время зарабатывать»
 
Спектакль «Кыся» с Нагиевым в главной роли покажут онлайн
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Лидера «Пошлой Молли» обвинили в домогательствах к несовершеннолетней
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о разработке нового лекарства от коронавируса
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Вассерман пришел на «Кто хочет стать миллионером?» и ничего не выиграл
В сети увидели Цукерберга с кремом от загара и снова нарекли его рептилоидом
Дети-шпионы
 
Жена Павла Воли пошутила про новую возлюбленную Гарика Харламова
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Дикие обезьяны обрушили стену и убили мать и четырех детей
Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Старушка ударила медведя и обратила его в бегство
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Все материалы
Гоночный Ford Mustang Mach-E получил семь электромоторов и дрифт-режим
Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника
Есть ли альтернатива самому харизматичному внедорожнику современности?
Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок
Обсуждаем Bentley Continental GT V8
Редакторы «Мотора» о роскошном купе, которое лишилось четырех цилиндров, но ничего не потеряло
Kia показала на видео новый кроссовер дешевле Seltos
Невероятные Volvo, которых никогда не было
Минивэн, суперкар, пикап и просто Volvo, превращенные в Халка
Появились изображения салона нового Hyundai Tucson
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы