Невеста вытерла колесо автомобиля жениха свадебным платьем и подверглась критике

Невеста подверглась критике из-за свадебной фотографии, на которой она полирует машину жениха. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Mirror.

Так, анонимный пользователь разместил в сети снимок молодоженов. На опубликованном кадре жених сидит за рулем синего автомобиля и указывает из окна на невесту, которая вытирает колесо подолом своего белого платья, сидя возле передней части машины.

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Фотография озадачила пользователей, и они обругали поведение пары в комментариях. «У этой женщины нет чувства собственного достоинства? Представьте, что вы делаете счастливое фото, на котором видно, что ваш муж любит и уважает свою машину больше, чем вас», «Очень печально. Однажды у нее может появиться дочь, которая увидит эту фотографию», «Сексист, которому необходимо унизить женщину. Мне грустно», — писали они.

В мае невеста попросила подругу изменить внешность ради свадьбы и была раскритикована юзерами. Оказалось, что виновница торжества обратилась к гостье с просьбой изменить цвет волос и спрятать татуировки, чтобы последняя соответствовала «цветовой палитре мероприятия».